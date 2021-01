Sąd II instancji przychylił się do stanowiska powódki. Powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2020 r. (sygn. akt V CSK 502/18) i uznał, że niewypłacenie dotacji w prawidłowej wysokości stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania przez samorząd, który ponosi odpowiedzialność z tego tytułu zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego, a szkodę stanowi różnica między dotacją w prawidłowej wysokości a tą faktycznie wypłaconą. Sąd podkreślił, że osoba domagająca się roszczenia z tego tytułu nie jest zobowiązana do wykazywania wysokości wydatków poniesionych ponad kwotę otrzymanej dotacji ze środków własnych, bo z mocy przepisów ustawy ma prawo do otrzymania świadczenia w określonej wysokości i jeżeli jego wysokość nie odpowiada prawu, to jest uprawniona poszukiwać ochrony prawnej przed sądem. Sąd uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.