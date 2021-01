Nie oznacza to, że jest wykluczona możliwość organizowania bezpośrednich spotkań grupy roboczej z osobą doświadczającą przemocy czy też z jej sprawcą, ale musi się to odbywać w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego, chroniącego przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W sytuacjach szczególnych lub tego wymagających dopuszczalne są też wizyty członka grupy roboczej w miejscu zamieszkania rodziny, w której doszło do przemocy, pod warunkiem że został on wyposażony w środki ochrony osobistej.