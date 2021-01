Kluczowe będzie odniesienie się do rozwiązań zawartych w ustawie o izbach rolniczych. Zgodnie z art. 3 izby rolnicze są jednostkami organizacyjnymi, a teren ich działania obejmuje obszar województwa. Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie działania izby, oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie działania izby. Izby mają osobowość prawną, działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Izby rolnicze stanowią zupełnie odrębne i niezależne podmioty prawa od jednostek samorządu terytorialnego. Ale, co istotne, są beneficjentami pewnej części dochodów, które uzyskują gminy. Świadczy o tym art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, gdzie postanowiono, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. JST muszą przekazać izbom te pieniądze w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Na konta izb gminy przekazują również część środków z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Gdy dochody, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz danej izby rolniczej, nie zostaną jej przekazane w terminie, ma ona prawo do odsetek za opóźnienie. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu przysługuje jej zaś prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.