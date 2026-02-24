Ale to koniec optymistycznych informacji na temat kondycji korpusu służby cywilnej. Resort zdrowia przyznaje, że w ubiegłym roku zaledwie połowa konkursów zakończyła się zatrudnieniem nowych urzędników. Inne instytucje rządowe też przyznają, że w dalszym ciągu brakuje im chętnych na stanowiska specjalistyczne związane m.in. z cyberbezpieczeństwem i ze sztuczną inteligencją, a także z odnawialnymi źródłami energii. Problemów z kandydatami nie ma natomiast do pracy związanej z obsługą urzędu, w tym do sekretariatów. To dotyczy także prawników. Dyrektorzy generalni podkreślają, że będzie coraz gorzej, bo prywatne firmy oferują wyższe pensje niż administracja, a niż demograficzny powoduje pogorszenie struktury zatrudnienia i zmniejsza liczbę wartościowych kandydatów. Żeby skutecznie konkurować, trzeba proponować większe pieniądze. Inaczej urzędy będą świecić pustkami. ©℗CZYTAJ WIĘCEJ
