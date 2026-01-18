Już dziś gmina może pobierać opłaty za pobyt od turystów – miejscową albo uzdrowiskową. Jednak z zastrzeżeniem, że spełnia kryteria wskazane w przepisach, takie jak np. korzystne warunki klimatyczne.

„W szczególności kryteria środowiskowe wykluczają z możliwości pobierania takiej opłaty wiele jednostek silnie obciążonych ruchem turystycznym, w tym duże miasta” – twierdzą posłowie Lewicy. Na przykład Kraków nie może pobierać opłat od zwiedzających.

„Ogranicza to autonomię samorządów terytorialnych” – zaznaczają autorzy projektu.

Tymczasem współczesna turystyka generuje znaczne koszty – związane m.in. z utrzymaniem czystości i porządku w przestrzeni publicznej, ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, więc gminom brakuje pieniędzy na sprzątanie po zwiedzających.

To chcą zmienić posłowie. Dlatego proponują nową opłatę. Zgodnie z projektem rada gminy mogłaby wprowadzić opłatę turystyczną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przy czym nie musiałaby spełniać dodatkowych warunków, aby ustanowić taką płatność.

Zdaniem posłów dziś regulowana ustawą maksymalna wysokość stawki opłaty miejscowej jest zbyt niska, by umożliwić realną rekompensatę kosztów współczesnej turystyki. Dlatego proponują, aby opłata turystyczna mogła wynosić nawet 25 proc. minimalnej stawki godzinowej za pracę, czyli obecnie 7,85 zł.

Propozycja Lewicy została pozytywnie oceniona przez większość respondentów, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu.

„Turyści powinni partycypować w generowanych przez siebie kosztach. Opłata turystyczna jest konieczna, a jej brak działa znacząco na niekorzyść mieszkańców finansujących szkody powodowane przez zwiedzających” – twierdzi jeden z komentujących.

Pojawiają się też krytyczne głosy co do samej idei utrzymywania tego rodzaju opłat.

„Uważam, że każdy Polak ma prawo korzystać i przebywać na terenie całego kraju i nie powinien być obciążany żadnymi podatkami za pobyt w innej miejscowości. Projekt ma na celu jeszcze większe obciążenie społeczeństwa dodatkowymi podatkami – nieważne, jak je nazywamy” – ocenia inny respondent.

Nie tylko posłowie rekomendują wprowadzenie opłaty turystycznej. Nad takim projektem pracuje równolegle Ministerstwo Sportu i Turystyki. ©℗