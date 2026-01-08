Zmianę terminu weryfikacji kryterium dochodowego przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o bonie senioralnym, która została ponownie skierowana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM). Pierwsze podejście do jego akceptacji nie powiodło się, ponieważ SKRM uznał, że konieczne są dodatkowe uzgodnienia departamentu polityki senioralnej kancelarii premiera – odpowiedzialnego za przygotowanie projektu, z poszczególnymi resortami w sprawie jego treści. Po ich przeprowadzeniu przedstawiony został nowy projekt ustawy, przy czym jego najważniejsze przepisy, określające np. podstawowe warunki, jakie musi spełnić senior i jego rodzina, aby bon senioralny został przyznany, nie uległy zmianie.

Natomiast modyfikacje zaszły m.in. w katalogu świadczeń i usług, których nie będzie można łączyć z bonem. Dodane zostały do niego usługi opiekuńcze, które są dofinansowywane z programów rządowych lub ministerialnych. Nowością jest też wskazanie w przepisach projektu ośmiu rodzajów czynności życia codziennego, które będą podlegały ocenie pod kątem poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora w ich zakresie. Na tej podstawie ustalana będzie liczba punktów (od 0 do 60), a od tego, ile ich będzie, zależeć będzie to, czy bon zostanie przyznany (musi ich być minimum 11) oraz ile godzin opieki będzie za niego przysługiwało. Projekt wskazuje, że są to czynności związane m.in. z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem się, utrzymywaniem higieny osobistej i zarządzaniem sprawami domowymi. Jednocześnie jego przepisy podają liczbę punktów, jakie będą mogły być przyznane za każdy typ czynności. Przykładowo dla poruszania się będzie to od 0 do 17 punktów, a dla ubierania od 0 do 4 punktów.

W porównaniu do wcześniejszych wersji projektu ustawy, z tej aktualnej usunięte zostały przepisy dotyczące gminnych usług wsparcia, czyli możliwości zapewniania dodatkowych godzin opieki podlegających odpłatności oraz nakładania przez wojewodę kar pieniężnych w przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości związane z realizacją bonu senioralnego przez samorząd, podmioty świadczące usługi wsparcia oraz przeprowadzające szkolenia dla opiekunów.

Waloryzacja kryterium dochodowego przesunięta

Co istotne, pierwotnie projekt zakładał, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r., a wnioski o przyznanie bonu będzie można w tym roku składać wyłącznie we wrześniu. Ze względu na opóźniające się prace legislacyjne, nowy projekt przewiduje, że nastąpi to po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, ale wrześniowy termin składania wniosków został w nim zachowany. Ponadto przesunięte zostały daty przeprowadzenia pierwszej weryfikacji kryterium dochodowego – zarówno tego, które musi być spełnione przez wymagającego opieki seniora, jak i jego małżonka lub zstępnego (dziecko, wnuk), wnioskującego o przyznanie bonu. Departament polityki senioralnej chciał, aby ich pierwsza waloryzacja odbyła się odpowiednio 1 marca br. oraz 1 stycznia 2027 r. Jednak w obecnej treści projektu ustawy ustalono, że dojdzie do niej 1 marca 2027 r. oraz 1 stycznia 2028 r.