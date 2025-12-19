O toczącym się między resortami sporze świadczy protokół rozbieżności, jaki został dołączony do projektu nowelizacji ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 798), który został skierowany do rozpatrzenia przez komitet Rady Ministrów ds. cyfryzacji. Jedna z przewidzianych w nim zmian zakłada rozszerzenie prawa do 33 proc. ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego o opiekunów zatrudnionych w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów zajmujących się dziećmi w punktach opieki dziennej – w przypadku samorządowych placówek opieki od 1 kwietnia 2028 r., a tych prywatnych od 1 stycznia 2032 r.

Przeciwne wprowadzeniu takich regulacji jest MF, zwłaszcza w odniesieniu do niepublicznych miejsc opieki, bo jak podkreśla na etapie wpisywania projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych rządu, prawo do zniżek na bilety miało w ogóle nie obejmować tych pracowników. Resort finansów argumentuje to tym, że finansowanie ulgowych przejazdów w transporcie publicznym powinno podlegać zmianom systemowym, przeprowadzonym przy wiodącej roli ministra infrastruktury i po zasięgnięciu jego opinii. Jego obecne działania koncentrują się zaś na zmniejszeniu liczby poziomów ulg ustawowych i, co ważne, zapisaniu ich wszystkich w jednej ustawie, co w przyszłości ma ułatwiać zarządzanie nimi.

Zdaniem MF koszty rozszerzenia prawa do ulg – oszacowane na ok. 16 mln zł, w sposób znaczący wpłyną na budżet państwa. Ponadto resort zwraca uwagę, że co roku negatywnie rozpatrywane są petycje składane przez różne grupy osób, m.in. osoby głuche czy honorowych dawców krwi, w sprawie dodania ich do katalogu tych, którym przysługują zniżki na bilety. Dlatego uprzywilejowanie kolejnej grupy zawodowej w ocenie MF wydaje się niesprawiedliwe z ich punktu widzenia.

Nie można dyskryminować opiekunów z prywatnych żłobków

Swojej propozycji broni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wskazuje, że projekt ustawy zawiera rozwiązania mające na celu podniesienie prestiżu wykonywania zawodu opiekuna oraz docenienie jego trudnej pracy. Temu ma służyć wprowadzenie 33 proc. ulgi na przejazdy koleją dla tych osób. Resort wyjaśnia, że już na etapie, gdy projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu, pojawiały się zastrzeżenia związane z przyznaniem prawa do zniżek tylko dla opiekunów z samorządowych miejsc opieki i nierównym traktowaniem tych zatrudnionych w placówkach prywatnych. MRPiPS zdecydowało się więc na ich uwzględnienie w przepisach projektu ustawy, przy czym dopiero od 2032 r. Wyjaśnia też, że finansowe skutki rozszerzenia katalogu osób mających prawo do ulg zostały uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury.

