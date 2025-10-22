Od 1 stycznia 2026 r. przewoźnicy będą musieli mieć już nowe zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 31 grudnia br. kończy się bowiem kilkuletni okres vacatio legis dla przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (dalej: u.p.t.z.), dotyczących właśnie tych zezwoleń.

Chociaż omawiana ustawa weszła w życie 1 marca 2011 r., to wynikające z niej obowiązki dla przewoźników zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 r. Chodzi tutaj m.in. o firmy transportowe świadczące przewozy pasażerskie według rozkładu jazdy na stałych trasach, czyli np. linie autobusowe lub busowe obsługujące stałe połączenia między miastami lub w ramach powiatu/gminy (np. jeżdżące codziennie z małych miejscowości do miast).

Jakie obowiązki ustawa nakłada na firmy zajmujące się regularnym przewozem osób?

Między innymi obowiązkiem nałożonym na przewoźników jest uzyskanie nowych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wynika to z tego, że:

► Zgodnie z art. 78 u.p.t.z. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2025 r. Warto wspomnieć, że okres vacatio legis tego przepisu był wielokrotnie przedłużany (po raz ostatni – we wrześniu 2023 r. – termin został przedłużony o dwa lata), a pierwotnie stare zezwolenia miały obowiązywać do końca 2016 r.

► Jednocześnie w myśl art. 79 ust. 1 u.p.t.z. działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., w krajowym transporcie drogowym.

► Z art. 79 ust. 1 u.p.t.z. jest skorelowany jego ust. 2, zgodnie z którym w okresie vacatio legis zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym (ramka) mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2025 r.

Jakie działania powinny podjąć samorządy, odpowiedzialne za wydanie zezwoleń?

O konieczności uwzględnienia powyższych zmian Ministerstwo Infrastruktury przypominało już w piśmie z 5 lutego br. (nr DTD-2-1.4310.26.2025). Wskazywało w nim, że „bardzo istotne jest sprawne przeprowadzenie procedury uzyskania przez przewoźników zezwoleń zastępujących zezwolenia z terminem ważności do 31 grudnia 2025 r. Z tego względu w pełni uzasadnione jest, aby przewoźnicy odpowiednio wcześniej, w terminie umożliwiającym wydanie przez organ zezwolenia przed 1 stycznia 2026 r. mieli możliwość złożenia wniosku o jego wydanie”.

Resort poprosił też o to, by samorządy umożliwiły przewoźnikom złożenie wniosków w terminie, który pozwoli na ich rozpatrzenie i udzielenie zezwoleń przed 1 stycznia 2026 r. „Takie działanie pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie regularnych przewozów osób od 1 stycznia 2026 r.” – wskazał.

W praktyce niektóre gminy wyznaczyły przedsiębiorcom konkretne terminy na złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia – tak, same mogły zdążyć wydać zezwolenia na czas. Na przykład starostwo powiatowe w Złotoryi wyznaczyło datę 30 września 2025 r. Z kolei urząd miasta i gminy Bogatyni będzie czekać na dokumenty od przedsiębiorców do 30 listopada 2025 r., a Koszalin – do 30 października.

Czy czeka nas paraliż komunikacyjny?

Jeśli wnioski zostaną złożone zbyt późno, gmina lub inne odpowiednie organy wymienione niżej mogą nie zdążyć ich rozpatrzyć i wydać decyzji administracyjnej przed Nowym Rokiem. W takim przypadku przewoźnicy mogą być zmuszeni do zaprzestania wykonywania regularnych przewozów, ponieważ od 1 stycznia 2026 r. bez ważnego zezwolenia ich działalność w tym zakresie stanie się nielegalna.

Ramka 1

Tysiące nowych zezwoleń i dziesiątki tysięcy wypisów Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury (opracowanych na podstawie informacji otrzymanych od organów wydających uprawnienia przewozowe) na 31 grudnia 2024 r. udzielono: 14 243 zezwolenia na przewozy regularne (z 58 751 wypisami z tych zezwoleń) oraz

6596 zezwoleń na przewozy regularne specjalne (z 18 399 wypisami z tych zezwoleń). ©℗

Kto wydaje zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym?

Organami właściwymi do wydania zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym są, w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio (w myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym; dalej: u.t.d.):

a) wójt – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

b) burmistrz albo prezydent miasta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

c) burmistrz albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia,

d) burmistrz albo prezydent miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny,

e) prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,

f) starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych powyżej w lit. a–d,

g) marszałek województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,

h) marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa.

Co określa zezwolenie na przewozy regularne osób?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.t.d. w zezwoleniu określa się w szczególności:

1) warunki wykonywania przewozów;

2) przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów;

3) miejscowości, w których znajdują się przystanki – przy przewozach regularnych osób.

Dodatkowo załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy.

Zwrot „w szczególności” sugerowałby, że wskazany katalog elementów zezwolenia to minimum, a zatem organ udzielający zezwolenia ma pewną swobodę i kompetencje do uwzględnienia innych treści w wydawanym przez niego zezwoleniu. Wątpliwości jednak budzi możliwość modyfikacji formularza zezwolenia (o czym więcej w odpowiedzi na pytanie 1 poniżej). Zwrócić należy uwagę, że takie zezwolenia jest decyzją administracyjną (na to wskazuje wprost art. 4 pkt 18 u.t.d.) o charakterze konstytutywnym, bowiem na jego podstawie dochodzi do nabycia praw.

Uwaga! Zezwolenia wydawane są na wzorze ustalonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Ramka 2

Rodzaje przewozów ► Wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.). ►Przewóz regularny – w art. 4 pkt 7 u.t.d. został zdefiniowany jako publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami wykonywany na zasadach określonych w tej ustawie i ustawie z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. Przykładowo, w myśl art. 18 u.t.d., m.in. do przewozu muszą być używane wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach; wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy; należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących. Uwaga! Zezwoleń nie muszą zmieniać podmioty wykonujące przewóz regularny specjalny. ►Przewóz regularny specjalny – jest to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób (w myśl definicji z art. 4 pkt 9 u.t.d.). Czyli np. mogą korzystać z tych usług transportowych tylko pracownicy danej firmy, uczniowie danej szkoły albo wyłącznie osoby niepełnosprawne. Zezwolenia na przewozy specjalne – w praktyce – są wydawane na krótsze okresy, np. na przewozy dzieci do szkół – na okres jednego roku szkolnego. ©℗

Gminy zachowały kompetencje

Przypomnijmy, że u.p.t.z. pierwotnie zakładała wprowadzenie systemu potwierdzenia zgłoszenia przewozu (w art. 5 ust. 2 pkt 2). Celem ustawodawcy było ograniczenie kompetencji gmin co do reglamentacji tego rodzaju działalności. Przewoźnik miałby tylko zgłosić zamiar wykonywania regularnych przewozów, a gmina wydawać potwierdzenie. Miało to ograniczyć uznaniowość urzędów i otworzyć rynek.

Jednak ustawą z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, która weszły w życie 28 września 2023 r., ustawodawca odstąpił od tego pomysłu i zdecydował się utrzymać bezterminowo funkcjonowanie systemu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Odpowiedzi na pytania

Wygaszanie starych zezwoleń na przewóz osób

PYTANIE 1:Skoro zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2025 r., to czy możemy wydać nowe przed tą datą? Na wzorze zezwolenia jest tylko data obowiązywania – do wyznaczonego terminu i nie ma w nim miejsca na wpisanie daty rozpoczęcia obowiązywania? Jak zaznaczyć, że są one ważne od 1 stycznia 2026 r.?

ODPOWIEDŹ: Niestety, daty początkowej nie można wpisać na formularzu zezwolenia. Jak już wskazałam wcześniej, wzór zezwolenia na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób określa rozporządzenie MIiR. Stanowi on zatem źródło powszechnie obowiązującego prawa, a organ wydający zezwolenie nie może we własnym zakresie modyfikować takiego wzoru. Gdyby intencją ustawodawcy było umożliwienie wskazywania przez organy konkretnych dat, np. daty początkowej i końcowej obowiązywania zezwolenia, przewidywałby to wzór.

Trzeba pamiętać, że w obrocie prawnym nie mogą pozostawać równolegle dwa zezwolenia o tożsamej treści (choćby w części). Mając to na uwadze, wydaje się, że zasadne jest zastosowanie rozwiązania, w którym podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia przed 1 stycznia 2026 r. równocześnie wnioskuje o wygaszenie obecnie obowiązującego do 31 grudnia 2025 r., pod warunkiem uzyskania kolejnego. Takie rozwiązanie zapewnia przewoźnikom możliwość zachowania ciągłości w posiadanych zezwoleniach i w konsekwencji prowadzenia bez przerwy działalności przewozowej. Nie powoduje również konieczności modyfikacji wzoru zezwolenia. W przypadku korzystania z tego rozwiązania istotne jest, aby wniosek o wydanie nowego zezwolenia był związany z wnioskiem o wygaszenie dotychczasowego zezwolenia. W przeciwnym wypadku organ musiałby odmówić wydania zezwolenia z uwagi na już posiadane zezwolenie. Wobec tego, że ustawodawca nie uregulował wprost sytuacji, w której w obrocie prawnym mogłyby pozostawać równolegle dwa zezwolenia, przyjęcie takiego rozwiązania wydaje się racjonalne.

W praktyce niektóre gminy proponują przewoźnikom gotowy wniosek, w którym wyraźnie wskazują, że dotyczy on wydania nowego zezwolenia w miejsce obecnie posiadanego. Na przykład we wniosku dostępnym w urzędzie miasta Mielno jego tytuł brzmi: „Wniosek o wydanie zezwolenia (za zezwolenie ważne do dnia 31.12.2025 r.)”. Część samorządów żąda oprócz wniosku o wydanie zezwolenia dodatkowego osobnego wniosku o wygaszenie obecnie obowiązującego zezwolenia (np. urząd miasta i gminy Bogatnia). Urząd województwa dolnośląskiego przygotował nawet osobny druk w tej sprawie.

Wydawanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów

PYTANIE 2. Czy wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów trzeba wydać nowe wypisy?

ODPOWIEDŹ: Na podstawie art. 18 ust. 4 u.t.d. organy właściwe ds. zezwoleń wydają na wniosek przedsiębiorcy wypis albo wypisy z tychże zezwoleń. Wydają je w liczbie zgodnej ze wskazaną we wniosku, która powinna być taka sama jak liczba pojazdów samochodowych wykorzystywanych dla realizacji przewozów objętych zezwoleniem.

Należy zwrócić uwagę, że niewyposażenie kierowcy w wypis z zezwolenia stanowi naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 92a ust. 2 u.t.d. i podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł (pkt 1.1.1. załącznika nr 4 do u.t.d.). A zatem przedsiębiorca powinien oprócz złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia wystąpić o wydanie wypisów.

Czy stare druki można wykorzystać

PYTANIE 3: Gmina ma znaczny zapas formularzy starych zezwoleń oraz wypisów z zezwoleń. Tymczasem weszły w życie nowe wzory tych formularzy. Czy nowe zezwolenia możemy wydawać jeszcze na tych starych formularzach? Czy zezwolenia i wypisy zezwoleń wydane w poprzednich latach na starych wzorach obowiązują?

ODPOWIEDŹ: Zezwolenia muszą być wydawane na wzorach obowiązujących w dacie ich wydawania. Od 12 lipca 2024 r. obowiązują nowe wzory formularzy zezwoleń. Wprowadziło je rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zatem nowe zezwolenia trzeba wydawać na tych nowych formularzach.

Natomiast zezwolenia wydane w poprzednich latach na wówczas obowiązujących wzorach formularzy – nadal są ważne. Zmiana wzoru nie powoduje bowiem z mocy prawa utraty ważności zezwoleń już wydanych, a zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest ważne przez okres wskazany w zezwoleniu.

Warto dodać, że WSA w Lublinie w wyroku z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt III SA/Lu 548/12) stwierdził: „Pomimo wejścia w życie u.p.t.z. wprowadzającej nowe zasady organizacji regularnego przewozu osób, dotychczasowe zezwolenia obowiązują nadal i na ich podstawie może być wykonywana działalność w zakresie regularnego przewozu osób”.

Uwaga! Inne są terminy w przypadku wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Nowy wzór formularzy wprowadziło rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zgodnie z par. 2 tego rozporządzenia wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą być wydawane na drukach sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2026 r. ©℗

Ramka 3

Opłaty Za wydanie zezwolenia gmina pobiera opłaty na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Wynoszą one na przykład: opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze gminy: ważne do roku – 100 zł, do 2 lat – 150 zł, do 3 lat – 200 zł, do 4 lat – 250 zł, do 5 lat – 300 zł.

ważne do roku – 100 zł, do 2 lat – 150 zł, do 3 lat – 200 zł, do 4 lat – 250 zł, do 5 lat – 300 zł. opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze powiatu: ważne do roku – 250 zł, do 2 lat – 300 zł, do 3 lat – 350 zł, do 4 lat – 450 zł, do 5 lat – 550 zł.

ważne do roku – 250 zł, do 2 lat – 300 zł, do 3 lat – 350 zł, do 4 lat – 450 zł, do 5 lat – 550 zł. opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego powiatu, ale w granicach województwa: ważne do roku – 350 zł, do 2 lat – 400 zł, do 3 lat – 450 zł, do 4 lat – 550 zł, do 5 lat – 600 zł

ważne do roku – 350 zł, do 2 lat – 400 zł, do 3 lat – 450 zł, do 4 lat – 550 zł, do 5 lat – 600 zł opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego województwa: ważne do roku – 500 zł, do 2 lat – 550 zł, do 3 lat – 600 zł, do 4 lat – 650 zł, do 5 lat – 700 zł. Uwaga! Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi 1 proc. opłaty za wydanie zezwolenia. ©℗