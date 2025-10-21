Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, autorstwa ministra finansów i gospodarki. Przepisy o Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych mają pomóc zwiększyć jawność wydawania pieniędzy publicznych. W wykazie tym instytucje publiczne będą zamieszczać podstawowe informacje o podpisanych umowach.

Centralny Rejestr Umów. Są nowe terminy

Nowelizacja przyjęta przez rząd na wtorkowym posiedzeniu przewiduje przesunięcie o rok obowiązku publikacji umów w rejestrze.

„Ustawa z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 stycznia 2026 roku zostanie wprowadzony obowiązek udostępniania w jednym systemie teleinformatycznym informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Przepisy dotyczące tego obowiązku wzbudzają jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych. Nowe rozwiązania zapewnią odpowiednie stosowanie ustawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd zamieszczanie informacji w systemie teleinformatycznym będzie etapowe, tj. obowiązek ten obejmie:

- od 1 stycznia 2027 roku – administrację rządową, razem z podległymi lub nadzorowanymi przez siebie jednostkami;

- od 1 lipca 2027 roku – samorząd terytorialny;

- od 1 stycznia 2028 roku – pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.

Centralny Rejestr Umów. Będzie wyższy limit

Ponadto planowana nowelizacja wskazuje, że jednostki sektora finansów publicznych będą udostępniały konkretne informacje o umowach (np. z kim i na jaki czas je podpisano), ale nie będą publikować ich pełnej treści.

Z projektu wynika również, że podniesiony zostanie próg wartości umów, które zamieszczane będą w rejestrze – z 500 zł na 10 tys. zł.