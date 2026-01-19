Pod pierwszym z wniosków podpisała się grupa posłów Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a także liberałowie i przedstawiciele lewicy. Kierownictwo chadeków poparło ratyfikowanie umowy, podczas głosowania najpewniej dojdzie do rozłamu, bo negatywnego stanowiska nie zmienili polscy eurodeputowani EPL. Drugi, podobny w treści wniosek do TSUE przygotowała europejska prawica.
