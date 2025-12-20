Myślisz o zmianie pracy, chciałabyś/chciałbyś spróbować czegoś innego lub po przerwie zawodowej poszukać zatrudnienia? Oto garść cennych rad od doświadczonej ekspertki HR Karoliny Serwańskiej, która jest na bieżąco ze zmianami na rynku pracy.

Serwańska podpowiada osobom 50+ m.in., w jakich obszarach warto szukać pracy, jakie kompetencje są ich dużymi atutami, pożądanymi przez pracodawców, oraz które firmy mają obowiązek zatrudniać seniorów, co wynika z przepisów.

Rynek pracy emerytów. W jakich zawodach są szczególnie cenni?

Seniorzy dominują w zawodach opartych na doświadczeniu, w których ważne są stabilne i rutynowe działania. To profesje, jak edukacja, administracja, ochrona czy praca w charakterze kierowcy. Te role wymagają doświadczenia.

Osoby w wieku emerytalnym chcą pracować dłużej, ale niestety czasem spotykają się ze stereotypami. Ageizm, brak najnowszych kompetencji cyfrowych czy mniejsza elastyczność – to główne mity, z którymi spotykają się na swój temat seniorzy poszukujący pracy. Warto jednak skupić się na dobrych stronach i spróbować pokonać te bariery.

Ekspertka ds. rekrutacji: Warto się otworzyć również na stanowiska jurorskie

Moja rada jest taka, aby seniorzy otworzyli się na poszukiwanie pracy tam, gdzie jest w nazwie stanowiska jest napisane „junior” lub „młodszy asystent specjalista”. Juniorskie stanowiska nie zawsze dotyczą osób młodych. Nazwa „junior” w kontekście pracy zawsze dotyczy osób niedoświadczonych w danej dziedzinie.

Jeżeli w nazwie stanowiska napisane jest „junior” lub „młodszy” albo „asystent”, zazwyczaj oznacza to, że firma ponosi pełną odpowiedzialność za wdrożenie i nauczenie danego pracownika pewnego procesu, programu czy systemu. Seniorzy nie powinni się zamykać na takie role, ponieważ szkolenia są prowadzone w sposób bardzo przejrzysty, czytelny, miły dla oka, taki, który daje możliwość na początku popełniania błędów, ponieważ nikt nie wymaga od juniorów natychmiastowej eksperckiej wiedzy.

Darmowe kursy i szkolenia to świetny sposób na podniesienie kompetencji

Jest wiele szkoleń i kursów, które nie zawsze są płatne. Często są organizowane przez powiaty, domy kultury, urzędy pracy, gminy. Wiele z nich skupia się wokół zagadnień związanych z kompetencjami dotyczącymi technologii bądź nowoczesnego świata, czyli nowych rzeczy, które dzisiaj są, a kiedyś ich nie było.

Warto korzystać, zapisywać się, inwestować, pytać, podglądać, słuchać nowoczesnych kanałów, nowych podcastów. Nie zawsze seniorzy są w stanie nadążyć, ale jeżeli ktoś sobie wybierze swoją tak zwaną nową specjalizację, kierunek, w którym idzie, to dziś mamy bardzo łatwy dostęp do informacji.

Można zacząć w wieku 25 lat i równie dobrze można zacząć, mając 50 lat czy 70 lat

Dzisiaj te bariery się zacierają, bo technologie umożliwiają nam szybki i łatwy dostęp do informacji. Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, może zapytać sztucznej inteligencji, poprosić o wyjaśnienie. Wówczas wszystko się rozjaśnia i niekoniecznie to musi być wiedza podawana w sposób akademicki. Moja rada to: Nie bać się sięgnąć do tych informacji, nie bać się kształcić w tym kierunku, ponieważ każdy kiedyś zaczynał.

Jak seniorzy poszukują pracy?

Wielu seniorów boi się szukać pracy, a jeśli to robią, to zazwyczaj metodą pantoflową. Pytają wśród znajomych, dzieci, znajomych dzieci, a rzadko kiedy mają odwagę, żeby wysłać swoje CV przez internet na ogłoszenie, które jest w sieci.

Seniorzy mają otwarte drzwi do dużych firm

W związku z tym, że w dzisiejszych czasach jest bardzo mocny nacisk na ESG, czyli zrównoważony rozwój, seniorzy mają otwarte drzwi również do dużych firm, które zatrudniają powyżej 150 osób. Te przedsiębiorstwa mają obowiązek dbać o równość w każdym aspekcie.

W związku z tym zwracają uwagę, żeby była odpowiednia proporcja kobiet i mężczyzn, narodowości, a także grup wiekowych. Przepisy związane z ESG wymagają, aby nikogo nie wykluczać w procesach rekrutacji.

Seniorzy na rynku pracy [PODSUMOWANIE]

Seniorzy są potrzebni na rynku pracy. W oczach pracodawców są cenieni za stabilność, doświadczenie i lojalność, choć wciąż napotykają realne bariery z tego względu, że firmy doceniają doświadczenie, ale boją się wysokich kosztów wdrożenia technologicznego.

Seniorzy powinni szukać takich stanowisk, które są albo juniorskie, albo nieszczególnie dotykają tych technologii. Dzisiaj wiele osób 50+ pracuje w edukacji, produkcji, w pracach technicznych, handlu, transporcie, administracji czy w usługach. Te zawody dziś nadal potrzebują seniorów.

Rynek pracy po 60. roku życia. Walka ze stereotypami a realne możliwości

Osobom po 60. roku życia może być trudno znaleźć pracę. Przykładem może być pani Helena, która ma 64 lata i ostatnio naszły ją smutne refleksje:

Przykład Moim zdaniem na rynku pracy jest dramat. Wydaje mi się, że wszyscy pracodawcy uważają, że powinnam już w tym wieku szydełkować i oglądać seriale na emeryturze, a nie szukać pracy. Jestem odrzucana z miejsca u 99 proc. pracodawców, do których aplikuję. Nie mogę się z tym pogodzić. Znam swoją wartość, mówię płynnie w dwóch językach, jestem wykształcona. Tak mi się ułożyło życie, że muszę pracować, a pozostaje jedynie sprzątanie klatek schodowych lub zmywak. Trochę ciężko mi się na to przestawić. Mam wrażenie, że tylko w Polsce występuje tylko taki ageizm w pracy.

To opinia emerytki na jednej z grup internetowych dotyczących poszukiwania pracy (źródło: grupa „give her a job new group”; Facebook). Ogłoszenie wywołało wiele reakcji i ponad 400 odpowiedzi. Część z nich stanowiły opinie pracodawców, jak np.:

„Proszę do mnie napisać, prowadzę szkołę językową i uważam, że nauczyciele w Pani wieku są wspaniali”;

„A myślałaś o zmonetyzowaniu tego, co potrafisz, stworzeniu własnej jednoosobowej działalności opartej na tym, co umiesz najlepiej, początkowo nierejestrowanej?;

„Spróbuj szukać pracy jako asystentka zarządu lub asystentka dyrektorów. Oni szukają takich doświadczonych kobiet. U mnie w firmie jest taka asystentka w twoim wieku i wszyscy są z niej megazadowoleni”;

„Kilka lat temu kobieta w twoim wieku współpracowała ze mną, wspierała mnie w pracach administracyjno-biurowych. I to było super. Teraz też mogłabym rozważać zatrudnienie takiej osoby, tylko że firma, dla której pracuję, zmieniła zasady i muszę zatrudniać osoby w oparciu o B2B. A to już jest problematyczne dla osób w każdym wieku”;

„Moja droga, a może poszukaj pracy jako opiekunka w Niemczech? Jest mnóstwo ofert, wiele firm oferuje pośrednictwo i pomoc. Są oferty w pięknych miejscach, o różnym stopniu zaangażowania, długości wyjazdu, naprawdę jest w czym wybierać. Sama ukończyłam pielęgniarstwo w wieku 63 lat i od prawie czterech pracuję w Berlinie. Niemieccy pracodawcy oferują cały etat, połowę, 3/4 i wszelkie inne konfiguracje (…)”;

„Może spróbowałaby Pani jak freelancer, konsultant w Pani dziedzinie, jeśli ma Pani doświadczenie w sektorze, w którym są braki”.

Te głosy mogą świadczyć o tym, że warto próbować szukać pracy i przełamywać bariery. Wygospodarujmy czas, by zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy lub jaka praca mogłaby dawać satysfakcję. Jeśli zdecydujemy się na nową branżę, pamiętajmy, że każdy kiedyś zaczynał, a dojrzałość i doświadczenie osób 50+ to cenne atuty