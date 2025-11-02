- Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole – mówi Paulina Król, ekspertka z portalu No Fluff Jobs.

Jak wynika z danych No Fluff Jobs, mediana górnych widełek wynagrodzenia, wedle ofert zatrudnienia, w Krakowie i Opolu to nawet 30 200 zł netto na kontrakcie B2B. Z kolei początkujący kandydaci najwięcej mogą zarobić w Łodzi, a osoby ze średnim doświadczeniem – w Katowicach.

W jakich miastach zarabia się najwięcej?

Osoby początkujące na rynku pracy na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć w Łodzi. W tym czwartym co do wielkości mieście Polski mediana górnych widełek wynosi 10 000 zł netto na kontrakcie B2B. Z kolei kandydaci i kandydatki o średnim poziomie doświadczenia najbardziej atrakcyjne oferty pod kątem finansowym mogą znaleźć w Katowicach. W stolicy Górnego Śląska mediana górnych widełek to 27 000 zł netto (kontrakt B2B).

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zarobki są niższe i mniej zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi miastami. Na najwyższe w Polsce wynagrodzenia na etacie osoby początkujące mogą liczyć w Warszawie – tu mediana górnych widełek sięga 8 000 zł brutto. W stolicy najwięcej zarobią też osoby na najwyższym poziomie doświadczenia – w ich przypadku oferty pracy mówią o medianie na poziomie 24 000 zł brutto.

Natomiast w przypadku specjalistów i specjalistek o średnim poziomie doświadczenia pod tym względem przoduje Kraków – mediana górnych widełek w stolicy Małopolski wynosi 16 000 zł brutto.

Hybrydowo czy stacjonarnie? Czy model pracy ma wpływ na wynagrodzenie?

Jak wskazują eksperci No Fluff Jobs, na rynku ogłoszeń o pracę nie widać istotnej różnicy w wysokości wynagrodzeń między trybem stacjonarnym i hybrydowym.

– To nie tryb pracy determinuje wysokość wynagrodzenia. Co prawda stawki w ofertach pracy zdalnej są często w topie, ale są porównywalne z wynagrodzeniami proponowanymi w pracy stacjonarnej czy hybrydowej w konkretnych lokalizacjach – przekonuje Paulina Król.

- O różnicach w oferowanych pensjach decydować mogą niuanse np. polityka wynagrodzeniowa firmy, branża, w jakiej ta działa, typy proponowanych umów – wyjaśnia ekspertka No Fluff Jobs.

Na kontrakcie B2B najwyższa mediana górnych widełek zarobków wynosi 30 200 zł netto w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 30 700 zł netto w przypadku pracy hybrydowej (również w Krakowie). Z kolei na etacie najwyższe mediany górnych widełek proponowanych pensji wynoszą 25 000 zł brutto w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 24 000 zł brutto w przypadku pracy hybrydowej (Warszawa).