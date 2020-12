Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się do dyrektora KIS korporacja, która z powodu pandemii koronawirusa pozamykała biura i poleciła pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. W zamian za korzystanie przez nich z prywatnego internetu i prądu firma zamierzała wypłacać im dodatkowe kwoty. Ekwiwalent miał być wypłacany w formie zryczałtowanej wynoszącej 100–150 zł miesięcznie. Mieli go otrzymywać pracownicy, którzy co najmniej 60 proc. swojego wymiaru czasu pracy będą pracowali zdalnie.