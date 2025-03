Odpowiedź MF na pytanie DGP

Działanie usługi Twój e-PIT jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami (art. 27f ustawy PIT) w zakresie odliczania dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci także dla osób, które posiadają przychody zwolnione z opodatkowania, w tym dla osób poniżej 26 roku życia.

Ulga dla młodych (podobnie jak ulga na powrót) to przychody zwolnione z opodatkowania do kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że podatnicy, którzy mają jedynie przychody, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie muszą składać zeznania podatkowego. Jednak mogą to zrobić, jeśli mają prawo i mogą skorzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, z odliczenia ulgi na dzieci, albo jeśli chcą zeznanie uzupełnić o dane, których nie posiada Krajowa Administracja Skarbowa. Umożliwia im to również usługa Twój e-PIT.

Podatnik poniżej 26 roku życia, który osiągnął jedynie przychody zwolnione od opodatkowania, wynikające z informacji od płatnika (np. PIT-11), po wejściu do usługi otrzymuje komunikat o tym, że posiada jedynie przychody zwolnione, co oznacza, że nie musi składać zeznania podatkowego. Ma również możliwość kliknięcia przycisku „Złóż PIT-37”. Po kliknięciu przycisku „Złóż PIT-37” przechodzi do zeznania, z którego wynika, jaka kwota została objęta zwolnieniem z powodu zastosowania ulg np. dla młodych, czy też ulgi na powrót. Jeśli chce skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko, klika przycisk: „Edytuj” przy sekcji „Ulgi i odliczenia”. Po wejściu do części „Ulga na dzieci, dodatkowy zwrot lub informacje o uldze dla rodzin 4+” podatnik powinien zaznaczyć checkbox: „Chcę skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”. Wówczas kwoty składek na ubezpieczenia społeczne zostaną podstawione automatycznie, a także zostanie wyliczona kwota ulgi na dzieci.