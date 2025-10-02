- Proponuję wprowadzenie poprawki, której celem jest uproszczenie i odformalizowanie procedury umożliwiającej sędziemu dalsze pełnienie urzędu do ukończenia 70. roku życia poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania zgody Krajowej Rady Sądownictwa – mówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050. Propozycja została zgłoszona przy okazji rozpatrywania projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, który ma umożliwić asesorom sądowym orzekać także w sądach rodzinnych.

Pomysł posła Zimocha wywołał ostry sprzeciw innego członka komisji Sebastiana Kalety, posła PiS.

- To próba legalizacji totalnego bezprawia polegającego na utrzymywaniu w sądach sędziów, którzy przekroczyli 65 lat i którzy nie złożyli wniosków do KRS, bądź nie uzyskali zgody (na dalsze orzekanie – red.). Dzisiaj (te osoby – red.) bezprawnie orzekają, łamią prawo, bezprawnie pobierają pensje sędziów – mówił poseł Kaleta.

Problem sędziów 65+

Jak pisaliśmy w DGP część sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia stwierdziła, że nie musi – choć taki wymóg wynika z przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych – zwracać się do obecnej KRS o zgodę na dalsze orzekanie. Wszystko dlatego, że uważają oni, że obecna rada nie jest tym organem, o którym mowa w konstytucji. Sędziowie ci składają oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości. Resort sprawiedliwości uważa zaś, że sędzia taki – w związku z niezakończeniem postępowania – pozostaje na stanowisku do czasu rozpatrzenia wniosku przez prawidłowo ukształtowaną KRS. Część prawników uważa jednak, że jest to praktyka nie mająca żadnego poparcia w przepisach prawa, w związku z czym wyroki wydawane przez takich sędziów mogą być w przyszłości uchylane.

Innym problemem jest to, w jaki sposób obecna KRS podchodzi do kwestii wydawania zgód tym sędziom, którzy postanowili dopełnić ścieżki ustawowej i chcąc orzekać po 65. roku życia zwrócili się do tego organu. Bardzo często bowiem zdarza się, że rada odmawia im tej możliwości, a bywa że powołuje się przy tym na pozamerytoryczne argumenty. Wśród nich pojawiały się np. takie fakty jak podpisanie przez wnioskującego w 2020 r. pisma sędziów polskich do OBWE, w którym była mowa m.in. braku niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędzia będący sygnatariuszem tego pisma nie otrzymał zgody na orzekanie do 70. roku życia i to pomimo tego, że prezes jego macierzystego sądu popierał jego wniosek.

Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że obecne przepisy w opisywanym zakresie są niekonstytucyjne.

- W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej najbardziej właściwe jest rozwiązanie, gdzie żaden organ, czy to władzy wykonawczej czyli minister sprawiedliwości, czy to nawet ukształtowana zgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa, nie ingeruje w ten proces. To się powinno odbywać automatycznie – prawo do dalszego zajmowania stanowiska powinno się wydłużać o kolejne pięć lat po tym, jak sędzia złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska oraz przestawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia mówiące o tym, że jest zdolny do orzekania – tłumaczył w rozmowie z DGP Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. I zapowiadał, że w MS rozpoczęto już prace nad zmianami legislacyjnymi, które mają przywrócić zgodność przepisów regulujących orzekanie sędziów po osiągnięciu wieku uprawniającego ich do przejścia w stan spoczynku ze standardem konstytucyjnym i międzynarodowym.

Teraz swój pomysł na rozwiązanie opisywanego problemu przedstawił poseł Tomasz Zimoch.

- Obowiązujący obecnie przepis przewiduje, że sędzia może orzekać po ukończeniu 65. roku życia wyłącznie za zgodą KRS po złożeniu odpowiedniego wniosku i zaświadczenia o zdolności do pełnienia obowiązków. Rozwiązanie to w praktyce wprowadza element uznaniowości, który niejednokrotnie prowadził do arbitralnych decyzji i był przedmiotem krytyki zarówno środowisk prawniczych, jak i instytucji krajowych i międzynarodowych – tłumaczył poseł Polski 2050. Jak dodawał zaproponowana przez niego poprawka eliminuje ten wymóg, przywracając zasadę, zgodnie z którą każdy sędzia ma prawo pełnić urząd nieprzerwanie do ukończenia 70. roku życia, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, bez konieczności uzyskiwania zgody jakiegokolwiek organu.

Kolejny problem w sądach. Będzie to samo, co z neosędziami?
Zobacz również
Plan B na wypadek prezydenckiego weta [WYWIAD]
Zobacz również

Ponadto poseł zaproponował wprowadzenie przepisów, których skutkiem byłoby umorzenie trwających postępowań przed KRS dotyczących wniosków o zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska. Jak bowiem tłumaczył z chwilą wejścia w życie ustawy uzyskiwanie takiej zgody stanie się zbędne.

Jego poprawka przewiduje również, że sędziowie, którzy już złożyli wnioski i przedstawili zaświadczenia lekarskie w sposób automatyczny, bez oczekiwania na rozstrzygnięcie KRS, zachowają możliwość pełnienia obowiązków. Ponadto poseł chce, aby ustawodawca wprowadził możliwość powrotu do służby sędziowskiej dla osób, które zostały przeniesione w stan spoczynku wyłącznie z powodu odmowy zgody KRS, mimo że złożyły wniosek i spełniły wymogi zdrowotne pod warunkiem, że nie ukończyli jeszcze 70. lat.

Lex Beata Najjar

Szczególnie ta ostatnia propozycja wywołała ostry sprzeciw posła Kalety, który nazwał ją „lex Najjar”. A to dlatego, że jego zdaniem odnosi się ona dokładnie do przypadku sędzi Beaty Najjar, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia ta bowiem na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia złożyła oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Dołączyła również pisemną informację o stanie zdrowia, potwierdzając możliwość dalszego sprawowania funkcji. Dokumenty przesłała jednak nie KRS a ministrowi sprawiedliwości. A ten (wówczas funkcję tę pełnił jeszcze Adam Bodnar) uznał, że „postępowanie dotyczące dalszego zajmowania stanowiska przez Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie po osiągnięciu wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku nie uległo zakończeniu, co skutkuje pozostaniem sędzi Beaty Najjar na stanowisku”.

- Wiecie, że łamiecie prawo, wiecie, że bezprawni sędziowie są w sądach i mam nadzieję, że ten przepis nigdy nie przejdzie, a jeśli przejdzie zawetuje go prezydent – mówił poseł Kaleta zarzucając bliżej nieokreślonym posłom, że ci mają świadomość, że bez omawianego rozwiązania czeka ich odpowiedzialność karna i materialna.

Ostatecznie propozycja posła Zimocha nie została zaakceptowana przez komisję. Mimo to zostanie ona rozpatrzona przez Sejm 7 października jako wniosek mniejszości.