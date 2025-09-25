Kiedy pisemne uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego?

Dwóch z siedmiu tzw. starych sędziów, którzy wydali w środę uchwałę w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej przechodzi w stan spoczynku z 1 października br. W związku z tym, jak dowiedział się nieoficjalnie DGP, sędziowie chcą sporządzić pisemne uzasadnienie jeszcze przed tą datą. Dzięki temu będą mogły podpisać się pod nimi wszystkie osoby, które wydały uchwałę.

Z uzyskanych przez nas, nieoficjalnych, informacji wynika, że w pisemnym uzasadnieniu znajdą się motywy przyświecające składowi orzekającemu, których nie wymieniono w ustnym uzasadnieniu. Zdaniem prawników, z którymi rozmawiał DGP, dopiero na podstawie pełnej uchwały wraz z uzasadnieniem będzie można ocenić, jak daleko idące zmiany zaproponowano w uchwale SN. Kluczowe będzie wyjaśnienie, w jakich okolicznościach sądy powszechne będą mogły rozpoznać skargę nadzwyczajną w zastępstwie IKNiSP SN.

Co orzekł Sąd Najwyższy?

Wyrok IKNiSP SN wydany w składzie z udziałem choćby jednego sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3), należy uznać za wyrok niebyły (nieistniejący) jako wydany przez sąd niespełniający wymogów sądu w rozumieniu prawa unijnego. Do takiego wniosku doszedł wczoraj Sąd Najwyższy. Uchwałę, której nadano moc zasady prawnej (obowiązującej wszystkich sędziów SN), wydało siedmiu tzw. starych sędziów SN.

W ustnym uzasadnieniu przewodniczący składu orzekającego sędzia Dawid Miąsik wyjaśniał skutki takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, orzeczenia IKNiSP wydane z udziałem osoby nieprawidłowo obsadzonej na stanowisku sędziego należy uznać za niebyłe (nieistniejące). Oznacza to, że postępowania wszczęte na podstawie skargi nadzwyczajnej nie zostały nigdy zakończone. Po drugie, do ich rozpatrzenia - z uwagi na brak możliwości uznania IKNiSP za sąd, są właściwe sądy niższego szczebla.