prof. dr hab. Maciej Gutowski, adwokat i ekspert ds. prawa cywilnego z UAM w Poznaniu

Uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 24 września br. (sygn. akt III PZP 1/25) wzbudza moje wątpliwości. Sam wyrok TSUE z 4 września br. w sprawie C -225/22 idzie już bardzo daleko. Pozwala bowiem wyjątkowo sądowi niższej instancji pominąć niektóre wyroki wydane przez IKNiSP SN, uznać za niebyłe wyjątkowo i pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, gdy taki skutek jest w danej sprawie niezbędny dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa Unii, a po drugie, gdy wyrok został wydany, w którym zasiadał sędzia powołany w nieprawidłowy sposób tj. na podstawie uchylonej przez NSA uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 2018 r., a po trzecie, dotyczy wyroków IKNSP. Sam ten mechanizm jest dyskusyjny z perspektywy stabilności systemu prawnego, gdyż ocena dokonywana jest odwrotnie – sąd niższej instancji ocenia wyrok sądu wyższej instancji.

Nie można więc tego wyroku TSUE w sposób generalny przekładać na prostą uchwałę wykładniczą SN. Tymczasem w swojej uchwale siedmiu sędziów SN wskazuje, że orzeczenia IKNiSP wydane w odpowiedzi na skargę nadzwyczajną należy uznawać za niebyłe. Uruchamia się w ten sposób generalną i bardzo niebezpieczną sankcję – nieistnienia orzeczenia. Ryzykowną, bo gdy sądy niższej instancji mogą mówić, że sądy wyższej instancji nie wydały orzeczenia, system się anarchizuje. Do tej pory starano się system i stabilność orzeczeń chronić, czego wyrazem była np. uchwała 3 Izb SN. A dziś SN poszedł dalej, bo „ożywia” prawomocnie zakończone postępowanie.Przecież nikt poza SN nie ma kompetencji do rozpoznawania skarg nadzwyczajnych. Jeżeli zatem traktujemy orzeczenie IKNiSP SN jako nieistniejące, to skąd zatem wywieść właściwość sądu niższej instancji do orzekania w sprawie prawomocnie zakończonej? Nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla takiej wykładni prawa. Moim zdaniem, nie wynika ona ani z wyroku TSUE, ani z żadnej polskiej ustawy regulującej te kwestie.

Nie chcę dziś stawiać ostrych tez oceniających tę uchwałę. Jej pogłębiona analiza będzie możliwa dopiero na podstawie pisemnego uzasadnienia, niemniej już sama sentencja wzbudza moje zaniepokojenie. Postawione w niej tezy wydają się bowiem ryzykowne z perspektywy pewności systemu prawnego.