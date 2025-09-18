W tym tygodniu kancelarię KWKR Konieczny Wierzbicki przejął fundusz inwestycyjny. Nie słyszałam, żeby jakakolwiek kancelaria należała wcześniej do funduszu. Czy to pierwsza tego rodzaju transakcja w Polsce?

Sformułowanie o „przejęciu przez fundusz” nie oddaje właściwie charakteru przedsięwzięcia, jakie uzgodniliśmy w tym tygodniu. Kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki prowadzi działalność od 12 lat, mamy biura w Krakowie i w Warszawie. Obecnie nasz zespół liczy około 50 osób. Od pewnego czasu prowadziliśmy rozmowy ze szwajcarskim funduszem Ufenau Capital Partners. Ufenau to fundusz private equity zarządzający aktywami o wartości ponad 5 mld EUR, który dotychczas z powodzeniem realizował projekty w modelu „buy-and-build” w Europie Zachodniej. Transakcja dotycząca KWKR faktycznie rozpoczyna inwestycje Ufenau w projekt konsolidacji rynku usług profesjonalnych w Polsce i Europie Środkowej, w tym usług prawnych, podatkowych, księgowych i podobnych.

Naszym zdaniem to pierwsza transakcja tego rodzaju oraz pierwszy projekt konsolidacyjny tego rodzaju na rynku prawnym w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynkach bardziej rozwiniętych proces integracji trwa już od dawna – w Londynie czy Stanach Zjednoczonych od wielu lat istnieją kancelarie, których wspólnikami są fundusze private equity. Teraz ten trend dociera również do Polski, podobnie jak wcześniej w sektorze IT czy usług księgowych, pojawia się etap konsolidacji i integracji. Dobrym przykładem jest niedawna inwestycja w MDDP oraz jej przejęcie przez nordycki fundusz inwestycyjny.

W ramach naszej transakcji fundusz nabywa większościowy pakiet udziałów w KWKR. My również pozostajemy wspólnikami i będziemy dalej prowadzić działalność kancelarii.

Na czym będzie polegała integracja?

Projekt zakłada konsolidację na rynku poprzez kolejne inwestycje funduszu w kancelarie prawne, podatkowe, księgowe i pokrewne, które będą działać w ramach jednej grupy holdingowej. Ambitne plany zakładają nawet kilkanaście takich inwestycji. Jednocześnie następować będzie integracja w celu sformułowania szerszej, kompleksowej oferty usług profesjonalnych, wspieranej m.in. przez sumę doświadczeń firm tworzących grupę i nowoczesne narzędzia technologiczne, które niewątpliwie łatwiej będą dostępne dla nas łącznie, niż dla każdej z firm z osobna. W obszarze prawnym chcielibyśmy sprawnie osiągnąć rozmiary największych kancelarii prawnych w Polsce zatrudniających po 150–200 prawników. Celem długofalowym jest budowa jednej z największych i najbardziej innowacyjnych grup usług profesjonalnych w tej części Europy, która zatrudniać będzie kilkuset pracowników oraz realizować będzie obroty liczone w setkach milionów złotych.

Co kancelaria zyskuje na tej transakcji i czy macie wpływ na dobór kolejnych partnerów?

Dla KWKR to nowe szanse na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Z jednej strony jako dotychczasowi wspólnicy KWKR zachowujemy pełną autonomię operacyjną i nadal zarządzamy firmą oraz jej strategią rozwoju, podtrzymując wartości i wysokie standardy obsługi klientów.

Z drugiej strony zyskujemy stabilnego partnera i dostęp do środków na dalszy rozwój – przejęcia, integrację, działania marketingowe i budowanie marki. Fundusz pozostaje inwestorem pasywnym, nie ingeruje w naszą działalność merytoryczną ani decyzje zawodowe.

Na razie skupiamy się na rynku polskim, ponieważ usługi prawnicze, księgowe czy podatkowe mają charakter lokalny i są dostosowane do specyfiki danego kraju. W perspektywie planowana jest również rozbudowa biznesu w regionie CEE – nasza grupa od samego początku będzie mieć predyspozycje do tego, aby świadczyć usługi dla międzynarodowych klientów i rozwijać praktyki transgraniczne.

W kontekście rozwoju grupy zyskujemy też wpływ na dobór partnerów. Naturalnie ostateczne decyzje podejmuje fundusz, ale są one z nami aktywnie wypracowywane. Dzięki temu możemy wskazywać komplementarne praktyki, usługi lub luki geograficzne i uzupełniać je kolejnymi przejęciami.

Czy zmiany oznaczają zwolnienia w kancelarii?

Absolutnie nie. KWKR z roku na rok zatrudnia coraz liczniejszy zespół. Planujemy zwiększać zatrudnienie dalej. Dla prawników to szansa na rozwój. Pojawią się nowe możliwości awansu, udział w kolejnych ciekawych interdyscyplinarnych projektach i współpraca z nowymi klientami. Strategiczne partnerstwo z funduszem otworzy drogę do rozwoju specjalizacji i kariery w większej strukturze.

Czy fundusz jest otwarty dla indywidualnych inwestorów?

Nie. Ufenau to fundusz typu private equity, które z zasady nie oferują publicznie swoich tytułów uczestnictwa. Fundusze tego rodzaju pozyskują zwykle środki od inwestorów instytucjonalnych. To nie jest fundusz dostępny w publicznym obrocie.

Rozmawiała Renata Krupa-Dąbrowska