W skierowanej do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Finansów zgłoszono postulat zmiany przepisów tak, aby wyrównać sytuację adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych w zakresie uprawnień do udzielania sobie substytucji. Autor petycji, adwokat Robert Pogorzelski, wnosi o nadanie art. 41 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym brzmienia: „Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu. W zakresie postępowań, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2, adwokat i radca prawny mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) również doradcy podatkowemu”. Jak zaznacza mec. Pogorzelski, istniejące aktualnie normy prawne, zgodnie z którymi doradca podatkowy jest uprawniony do udzielenia adwokatowi lub radcy prawnemu substytucji, zaś adwokat oraz radca prawny nie mogą się odwzajemnić tym samym, są przykładem niczym nieuzasadnionej, jednostronnej regulacji.

Jak na razie do petycji ustosunkowało się jedynie MF. W swej odpowiedzi resort wskazał na zasadnicze różnice pomiędzy ustawą o radcach prawnych a prawem o adwokaturze. Jego zdaniem bardziej racjonalne byłoby w tej sytuacji wprowadzenie zmian właśnie w tych ustawach, zamiast w przepisach o doradztwie podatkowym.

MF wskazuje, że art. 25 ust. 3 prawa o adwokaturze nie ogranicza kategorii podmiotów, którym adwokat może udzielić substytucji, co w konsekwencji wydaje się zasadniczo nie wykluczać możliwości ustanowienia przez adwokata dalszym pełnomocnikiem także doradcy podatkowego - oczywiście jedynie w zakresie spraw, w których pełnomocnikiem może być doradca podatkowy. Przyznano jednak, że przepis nie przewiduje wprost takiego rozwiązania. W związku z tym wysunięto propozycję, by „w kwestii ewentualnej dopuszczalności przyjęcia powyższej regulacji ustawy - Prawo o adwokaturze za podstawę prawną dla ustanowienia obecnie przez adwokata dalszego pełnomocnictwa (substytucji) doradcy podatkowemu, bądź też możliwości uzupełnienia tego przepisu o regulację jednoznacznie dopuszczającą ustanowienie przez adwokata substytucji doradcy podatkowemu (w zakresie spraw wynikających z ustawy o doradztwie podatkowym), zasadne byłoby zasięgnięcie opinii właściwego w kwestii powyższej ustawy Ministra Sprawiedliwości".

Radcy prawni nie mogą udzielać substytucji doradcom podatkowym

Inne reguły – jak przypomina dalej MF – ustawodawca ustanowił w art. 21 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, gdyż katalog podmiotów, którym radca może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jest tam ściśle określony i ograniczony do trzech kategorii podmiotów (radca prawny, adwokat i prawnik zagraniczny wykonujący stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP). Nie wskazano tam doradcy podatkowego. W związku z tym – jak czytamy w piśmie – „postulaty ewentualnych zmian w tym zakresie dotyczące uzupełnienia dotychczasowych regulacji tej ustawy odnoszących się do udzielenia substytucji o dodatkowe podmioty - powinny także zostać skierowane do Ministra Sprawiedliwości i rozważane w kontekście ewentualnej możliwości zmiany, pozostającej we właściwości tego ministra, ustawy o radcach prawnych”.