Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego przekazała, że Donald Tusk powołał prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego.

Przypomnijmy: 12 stycznia 2024 r. Donald Tusk powierzył Panu prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi obowiązki pierwszego zastępcy prokuratora generalnego prokuratora krajowego, które pełnił do 13 marca 2024 r.

"W okresie od dnia 14 marca 2024 r. do dnia 23 lipca 2024 r. prokurator pełnił obowiązki służbowe w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej. Na mocy Zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 12 czerwca 2024 r. nr 25/24 prokurator Jacek Bilewicz został powołany do składu Zespołu doradców społecznych przy Prokuratorze Generalnym do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami" - wskazano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kim jest Jacek Bilewicz?

Jacek Bilewicz jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Rzeszowie.

Od 2006 roku był prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, w marcu 2008 roku został delegowany do Prokuratury Krajowej. W dniu 1 kwietnia 2010 roku został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej. Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił również funkcję Krajowego Korespondenta Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). W dniu 9 marca 2016 roku został zdegradowany – przez Zbigniewa Ziobrę, ówczesnego Prokuratora Generalnego. Trafił wtedy – o dwa szczeble niżej w strukturze prokuratury – do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

"Adam Bodnar – po objęciu stanowiska Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – powołał prokuratora Jacka Bilewicza do Zespołu Radców w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego" – podaje prok. Anna Adamiak.