Zmiany zostały doklejone do procedowanej od prawie dwóch lat nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Potwierdziły się nasze wcześniejsze nieoficjalne doniesienia o wprowadzeniu systemu e-doręczeń (za pośrednictwem portali informacyjnych sądów) także w sprawach karnych.

Doręczenia elektroniczne będą domyślną formą dla prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych, a wobec pozostałych uczestników postępowania mają być stosowane na wniosek. MS liczy na to, że pozwoli to przyspieszyć postępowania. Wprowadzenie takiego rozwiązania w sprawach cywilnych pokazało, że średni czas doręczeń wynosi zaledwie 2,8 dnia, czego w żaden sposób nie da się osiągnąć, wysyłając pisma pocztą. Oprócz tego zmiany w procedurze karnej umożliwią również zdalne przesłuchanie świadków nie tylko na etapie postępowania sądowego, lecz także przygotowawczego. Z kolei przepisy o e-doręczeniach i rozprawach zdalnych w sprawach cywilnych zostaną na stałe przeniesione z ustaw covidowych do kodeksu postępowania cywilnego.