Zgodnie z art. 156 par. 5 kodeksu postępowania karnego dostęp do akt sprawy przysługuje stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. W przypadku postawienia zarzutów zatrzymany uzyskuje status podejrzanego, z którym wiąże się ustawowe prawo do obrony i wglądu do materiałów policji. Zatrzymany, któremu nie postawiono zarzutów, formalnie nie jest stroną postępowania, więc nie przysługuje mu takie prawo.

Zdaniem prof. Marcina Wiącka jest to sprzeczne z konstytucyjnym prawem do obrony oraz gwarancją dostępu do urzędowych dokumentów w zakresie, w jakim dotyczą one konkretnego człowieka. RPO wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał fundamentalne znaczenie prawa do obrony będącego wyznacznikiem standardów demokratycznego państwa (np. wyrok z 6 grudnia 2004 r., sygn. akt SK 29/04).