Pytał o to poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15), którego zdaniem nagrywane powinny być zarówno wszystkie rozprawy karne, jak i czynności podejmowane w postępowaniu przygotowawczym. Uzasadniał, że wyeliminowałoby to wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia czynności oraz co do treści wypowiadanych przez podejrzanego i świadków.