W tym tygodniu po informację czy poradę prawną można się też zgłaszać na policję i do prokuratur. Dyżury asystentów i kuratorów, którzy udzielają porad, ustaliły też sądy . Jak co roku, darmowej pomocy udzielają również adwokaci. O szczegóły najlepiej pytać w izbach adwokackich. Podobnie działa to w przypadku radców prawnych. Okręgowe izby radców prawnych mają wiedzę, kto na ich terenie świadczy takie wsparcie. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa do 26 lutego.