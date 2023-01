Sprawa dotyczyła wyłączenia od orzekania sędziego jednego z wojewódzkich sądów administracyjnych. Strona, która tego żądała, wskazywała, że sędzia ta podpisała listę poparcia kandydata do obecnej KRS, który to kandydat został później wybrany do tego organu przez Sejm. Wnioskująca twierdziła, że fakt ten kładzie się cieniem na bezstronność osoby orzekającej w jej sprawie. Rozpatrujący sprawę w I instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił wniosek o wyłączenie sędziego. Wskazał przy tym, że strona w żaden sposób nie odniosła się do realiów toczącego się postępowania, a sama okoliczność udzielenia przez sędzię poparcia jednemu z kandydatów do KRS „niezależnie od etycznej oceny tego rodzaju zachowania” nie stanowi okoliczności wywołującej uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.