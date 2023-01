Jeśli chodzi o tajemnicę zawodową, to chyba najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie nowego obowiązku dla radców: chodzi o sytuację, w której radca zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej, np. w postępowaniu karnym. Od wejścia w życie nowej regulacji radca będzie musiał informować o tym samorząd. To bardzo istotna zmiana, która pozwoli nie tylko gromadzić dane na temat liczby przypadków zwolnienia z tajemnicy zawodowej, lecz także da samorządowi możliwość wspierania swoich członków. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje obecnie w przypadku przeszukania. Inną ważną zmianą jest wyraźne przesądzenie, że radca biorący udział w negocjacjach również jest zobowiązany do zachowania poufności. I to zarówno wtedy, gdy występuje w roli negocjatora, jak i w przypadku, gdy jedynie doradza klientowi prowadzącemu negocjacje samodzielnie.