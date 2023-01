Do ważniejszych zmian należy zaliczyć te, które zawierają zakaz jakiejkolwiek współpracy radców prawnych z podmiotami nieuprawnionymi. W przepisach czytamy, że są to podmioty, które świadczą pomoc prawną niezgodnie z przepisami o formie wykonywania zawodu radcy prawnego. W praktyce zaś chodzi m.in. o firmy windykacyjne i odszkodowawcze. Te bowiem sięgają po pomoc profesjonalnych pełnomocników, gdy jest to wymagane w postępowaniu sądowym.