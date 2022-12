W takich warunkach, uważa sąd , powołanie na urząd sędziego czy też jego awans musi być uznane za obarczone poważną i nieusuwalną wadą prawną, a co za tym idzie nieskuteczne. Ponadto może to wywoływać uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości sędziego i wymaganej ustawowo cechy nieskazitelnego charakteru.