I prezes SN uważa, że przepisy kształtujące taki stan rzeczy są niezgodne m.in. z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości rozdzielczej, ochrony praw nabytych oraz sprawiedliwości społecznej. Jak pisze w uzasadnieniu wniosku do TK, skutkiem zaskarżonych regulacji jest to, że w odniesieniu do sędziów okoliczność wykonywania pracy i odprowadzania składek nie jest traktowana jako uzasadniająca przyznanie świadczenia ubezpieczeniowego. „Konstrukcja ta jest więc niezgodna z zasadą sprawiedliwości społecznej, bo w sposób arbitralny, a przy tym całkowity, zaprzecza idei sprawiedliwości rozdzielczej przewidującej przyznanie świadczenia z zabezpieczenia społecznego na podstawie kryterium pracy” – pisze Manowska.