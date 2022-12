O tym, że obecny Trybunał Konstytucyjny, zdaniem wielu prawników, przestał w sposób prawidłowy wykonywać swoją funkcję, pisaliśmy na łamach DGP wielokrotnie. Także sądy straciły zaufanie do trybunału, co znajdowało potwierdzenie w malejącej z roku na rok liczbie kierowanych przez nie zapytań o konstytucyjność przepisów. Teraz do chóru krytyków dołączył zwykle powściągliwy w swoich ocenach Naczelny Sąd Administracyjny.