Główna zmiana zaplanowana przez MS to usunięcie wymogu tzw. prejudykatu – prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo osobę fizyczną, która działała na rzecz podmiotu zbiorowego. Obecnie bez tego orzeczenia nie można prowadzić postępowania wobec organizacji. Pierwszy projekt MS zakładał wykreślenie tego wymogu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zatrudniają ponad 500 osób lub odnotowują obroty powyżej 100 mln euro rocznie. Mniejsze firmy miały z kolei już w ogóle nie podlegać ustawie. To nie podobało się m.in. ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych i Ministerstwu Klimatu i Środowiska („Reforma systemu karania firm zbiera baty w rządzie”, DGP z 28 września 2022 r.). Ministerstwo Sprawiedliwości ich uwag w pełni wprawdzie nie uwzględniło, ale zrezygnowało z całkowitego wyłączenia odpowiedzialności mniejszych organizacji. W stosunku do nich prejudykat nadal będzie wymagany na starych zasadach.