Reforma wprowadziła również posiedzenia przygotowawcze, których cele mają być dwojakie – albo nakłonienie stron do polubownego zakończenia sprawy, a jak to się nie uda, to takie posiedzenie ma być wykorzystane do zaplanowania terminów rozpraw, przeprowadzania dowodów, słuchania świadków itp. Jednak przepisy dotyczące stawiennictwa ustalono zbyt sztywno. Przykładowo wymagają one osobistego udziału przedstawicieli organów spółek, jednostek samorządowych i rządowych czy banków. Dzięki zmianie wystarczająca będzie obecność pełnomocnika.