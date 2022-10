Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, powszechnie nazywana konwencją stambulską, została zaskarżona do Trybunał Konstytucyjnego przez prezesa Rady Ministrów w 2020 r. Jak wynika z naszych informacji, do rozpatrzenia tego wniosku został wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający. Funkcja przewodniczącego została powierzona Julii Przyłębskiej, zaś sprawozdawcy - Justynowi Piskorskiemu, który pełnił tę funkcję również w sprawie dotyczącej ograniczenia prawa do aborcji. Pozostali sędziowie wyznaczeni do rozpatrzenia wniosku premiera to: Krystyna Pawłowicz, Bartłomiej Sochański i Michał Warciński.