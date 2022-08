To jest fundamentalne pytanie. Nie ulega wątpliwości, że zarówno decyzje Komisji, jak i Rady mogą być zaskarżane. Pytanie, czy każdy może to zrobić. Skarga została wniesiona na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu UE i jej dopuszczalność należy rozważyć z punktu widzenia kryteriów zawartych w tym przepisie. Po pierwsze nie mamy do czynienia z państwami ani organami UE, lecz z podmiotami prywatnymi. Co prawda przepis mówi także, że na takich samych warunkach skargę może wnieść każda osoba fizyczna lub prawna, ale wtedy, gdy są one adresatem danego aktu prawnego. Nie ma wątpliwości, że owe cztery stowarzyszenia sędziowskie nie są adresatami decyzji Rady aprobującej polski KPO. Ewentualnie zaskarżany akt prawny musiałby ich dotyczyć „bezpośrednio i indywidualnie”.