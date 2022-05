Kwestia nadużywania zawezwań do próby ugodowej jako środka do przerwania biegu terminu przedawnienia była jednym z powodów wprowadzenia w 2019 r. obowiązku przedstawienia propozycji ugodowych we wniosku. I to pod rygorem zwrotu. Zgadzam się jednak, że również podniesienie opłaty od wniosku zostało pomyślane tak, aby zniechęcić do wnoszenia go zamiast pozwu . Przyjęte w ramach nowelizacji rozwiązanie wydaje się mieć analogiczny cel i moim zdaniem spełni swoje zadanie, choć tylko częściowo. Ustawodawca nie rezygnuje bowiem całkowicie z wpływu zawezwania na bieg przedawnienia, ale dość znacząco go ogranicza.