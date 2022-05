Do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaczęły wówczas wpływać skargi obywateli na bezpodstawne przekazanie ich danych. Łącznie było ich ok. 200. UODO umarzał je, uznając, że nie naruszono żadnego z przepisów RODO . Jedną z takich decyzji zaskarżono do sądu, podważając zarówno przekazanie danych przez Ministerstwo Cyfryzacji, jak i przyjęcie ich przez Pocztę Polską.