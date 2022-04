A te sądy, które nie dopatrzyły się znamion przestępstwa w działaniach aktywistek, które rozlepiły w 2019 r. wokół płockiego kościoła św. Dominika nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z aureolą w kolorach tęczy? Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok uniewinniający I instancji, gdyż nie sposób było udowodnić, że oskarżone działały w zamiarze obrazy uczuć religijnych. Jeszcze sąd I instancji ocenił, że „symbol osób nieheteronormatywnych, którego ideą było zwrócenie uwagi na konieczność równouprawnienia ludzi z uwagi na ich orientację, przynależność do płci, nie wyraża żadnych negatywnych myśli, nie niesie ze sobą poniżających czy hańbiących treści”, co stoi w oczywistej sprzeczności z klimatem, jaki tworzą rządzący. Nie był to pierwszy taki wyrok. Na przykład we wrześniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył postępowanie w sprawie znieważenia obrazu Czarnej Madonny poprzez zestawienie go z logotypem ruchu LGBT, a SO podzielił jego stanowisko. „Sąd nie dostrzegł sprzeczności między postulatami ruchu LGBT a symboliką ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, pomijając całkowicie Pismo Święte, tradycję i Katechizm Kościoła Katolickiego” – napisali prawnicy Instytutu Ordo Iuris, zapowiadając wniosek o kasację do prokuratora generalnego. Ich zdaniem sąd powinien brać w orzekaniu pod uwagę Pismo Święte. Na szczęście wciąż tego nie robi.