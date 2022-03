Upoważnienie dla prezesów sądów okręgowych do ustanawiania biegłych i wpisywania ich na listę wynika dzisiaj ze wskazanej ustawy. Problem w tym, że podstawa do przetwarzania ich danych nie ma już mocy ustawowej i została uregulowana w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.). Teraz ma się to zmienić i już w ustawie zostanie wskazany zakres informacji gromadzonych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (tzw. ROBUS)wraz z jednoznacznym przesądzeniem, że administratorem danych osobowych jest szef resortu sprawiedliwości.