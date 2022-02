Sprawa, choć dotyczyła przeniesienia krakowskiego sędziego z wydziału do wydziału, ma istotne znaczenie ustrojowe. Wszystko dlatego, że stała się ona przyczynkiem do skierowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych dotyczących prawa do orzekania tzw. nowych sędziów SN. Chodzi o osoby powołane z rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. TSUE , udzielając odpowiedzi, stwierdził m.in., że orzeczenia wydane przez takie osoby mogą być pomijane (sprawa C-487/19).