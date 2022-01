Zwłaszcza że odrębne postępowania dotyczą często jednostkowych przypadków puszczania w obieg falsyfikatów. Z uwagi na to, że żadna z oddzielnie działających jednostek prokuratury nie jest w stanie połączyć kropek, resort sprawiedliwości chce, by to prokurator generalny lub prokurator krajowy mógł wyznaczyć jednostkę do prowadzenia postępowania przygotowawczego obejmującego ujawnione w danym okresie lub na danym obszarze fałszerstwa.