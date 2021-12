Jak wskazuje rzecznik w uzasadnieniu wniosku, głównym problemem nowej regulacji jest to, że z mocą wsteczną pozbawia ochrony prawnej istniejących roszczeń majątkowych, a więc równocześnie prawa do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Pozbawia to obywateli nie tylko ochrony praw nabytych, ale podważa też zasadę zaufania do państwa. Zdaniem rzecznika „ustawodawca w sposób nagły wycofał się z ustalonych reguł postępowania, respektowanych przez system prawny przez kilkadziesiąt lat, i to na niekorzyść obywateli objętych działaniem normy intertemporalnej. (…) Działanie to przypomina zastawienie swoistej proceduralnej pułapki: osoby, które rozpoczęły żmudne dochodzenie swoich praw w postępowaniach, które ze względu na specyfikę ich przedmiotu miały charakter bardzo skomplikowany zarówno od strony prawnej, jak i czysto faktycznej, były czasochłonne i kosztowne, zostały zaskoczone nowym rozwiązaniem, wprowadzonym w błyskawicznym tempie”. Zauważa także, że bardzo krótkie vacatio legis, które wynosiło zaledwie 30 dni, oraz termin, o którym wcześniej w ogóle nie było mowy (30 lat na wszczęcie postępowania od momentu doręczenia lub ogłoszenia decyzji) sprawiły, że osoby zainteresowane w żaden sposób nie miały możliwości dostosowania się do zmian. Działania ustawodawcy określił jako „zupełnie niespodziewane, nieprzewidywalne i arbitralne”, zamykające drogę do dochodzenia praw nie tylko przed sądami administracyjnymi, ale też cywilnymi.