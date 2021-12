Jednoznacznie stwierdzono w nim też, że to decyzja jest prawidłową formą umorzenia postępowania, nawet jeśli mówimy o skutku występującym z mocy prawa . Oczywiście, gdybym i w tym przypadku zapytała wiceministra o zdanie, odpowiedziałby zapewne, że to jedno z pierwszych takich rozstrzygnięć, do tego nieprawomocnych, i zobaczymy, co stanie się w przyszłości. Fakt. Chociaż przyznam, że w obliczu wyroku WSA sugestia ministra Kalety dotycząca przekrętów reprywatyzacyjnych i wytrychów wygląda, no cóż, co najmniej interesująco.