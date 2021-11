Już dziś Trybunał Konstytucyjny ma zająć się wnioskiem prokuratora generalnego o uznanie za niezgodny z naszą ustawą zasadniczą art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka, który mówi o prawie do sądu. Postępowanie przez TK zostało zainicjowane po tym, jak w maju br. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska naruszyła to prawo, gdyż w jednej ze spraw decyzję podjął sędzia TK zaliczany do grona dublerów (sprawa Xero Flor przeciwko Polsce; patrz: grafika). Z kolei na początku zeszłego tygodnia PG złożył do TK kolejny wniosek dotyczący konwencji. Tym razem jednak obejmuje on szersze zagadnienie, gdyż art. 6 został zaskarżony m.in. w zakresie, w jakim pozwala na badanie przez ETPC lub sądy krajowe polskich ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269). Jednak zdaniem ekspertów ewentualne wyroki TK zgodne z oczekiwaniami PG i tak nie będą miały wpływu na toczące się w Strasburgu postępowania wszczęte skargami polskich obywateli.