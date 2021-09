Potocznie przyjmuje się, że to nowe technologie w branży prawniczej, ale ja bym to trochę odwróciła, że są to w ogóle technologie stosowane w branży prawniczej. Zdarza się, że technologia już nie jest nowa, ale dla prawników wciąż pozostaje nowością albo znaleziono dla niej nowe zastosowanie. Cały świat się digitalizuje i nie ma co się łudzić, że branży prawniczej to nie spotka. Jej klienci umawiają się przez aplikacje do fryzjera czy kosmetyczki albo zamawiają taksówkę, dlaczego więc mieliby nie korzystać z aplikacji do umówienia się z notariuszem czy innym prawnikiem, np. ekspertem od prawa spadkowego?