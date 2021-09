Wyrok TSUE, o który pytał TK, zapadł 2 marca br. Luksemburski trybunał stwierdził w nim, że brak sądowej kontroli uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wniosek o powołanie na urząd sędziego Sądu Najwyższego mógł naruszać unijne prawo. Pytania TSUE zadał Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący odwołania od uchwał KRS. Chodziło o konkursy do SN, na skutek których do najważniejszego sądu w Polsce zostali powołani m.in. obecna I prezes SN Małgorzata Manowska czy też rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski. NSA , po otrzymaniu odpowiedzi od TSUE, uchylił uchwały KRS, jednocześnie jednak zastrzegł, że nie ma kompetencji, aby oceniać prezydenckie akty powołania na urząd sędziego SN.

Co ciekawe, umowa o sporządzenie ekspertyzy prawnej na temat wyroku TSUE została sporządzona 23 marca br., a więc na kilka dni przed tym, jak do TK wniosek o zbadanie zgodności traktatu o Unii Europejskiej z polską ustawą zasadniczą złożył premier. Pretekstem do złożenia tego wniosku było zaś wydanie przez TSUE właśnie tego orzeczenia – prezes Rady Ministrów uznał bowiem, że te przepisy unijnych traktatów, które jego zdaniem m.in. pozwalają dokonywać przez sądy oceny niezawisłości w oparciu o orzecznictwo luksemburskiego trybunału, są niezgodne z polską ustawą zasadniczą.

– Sędziowie TK mają nie tylko prawo , ale i obowiązek pogłębiać swoją wiedzę – mówi ekspert. Niepokoi go za to opisana wyżej zbieżność czasowa.

– To, że TK zamówił taką ekspertyzę niemal od razu po zapowiedzi złożenia wniosku przez premiera, ale jeszcze zanim został on oficjalnie złożony do trybunału, potwierdza jedynie, że TK ręka w rękę bierze udział w grze, jaką obecny obóz rządzący prowadzi przeciwko TSUE – uważa Izdebski. Jego zdaniem to kolejny dowód na to, że trybunał pod kierownictwem Julii Przyłębskiej nie jest organem niezależnym, co jasno wynikało z opublikowanego niedawno e-maila szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. W jego treści znalazło się bowiem stwierdzenie, że pani Julia jest „w naszym obozie”.