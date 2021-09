Sprawa dotyczyła wniosku, jaki wpłynął do prezesa jednego z sądów rejonowych o udostępnienie kopii wszystkich wyroków z uzasadnieniami wydanych w 2016 r. i zarejestrowanych w repertorium C pod symbolem 029. Wskazano w nim, że mogą one zostać zapisane na płycie CD/DVD. Prezes sądu w odpowiedzi poinformował, że koszt związany ze skopiowaniem na ten nośnik wyniesie 6 zł, w przypadku wydruków wzrośnie zaś do 106 zł. Jednocześnie pouczył wnioskodawcę, że w ciągu 14 dni powinien poinformować organ, czy zgadza się na pokrycie kosztów określonych w powiadomieniu, natomiast jeśli we wskazanym terminie nie udzieli odpowiedzi, jego wniosek pozostanie bez rozpoznania. Zainteresowany odpisał, że poprosi o zapisanie wyroków na płycie CD. Reakcją prezesa sądu było wezwanie go do uiszczenia wspomnianej opłaty w wysokości 6 zł w ciągu dwóch tygodni.