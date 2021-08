Stwierdzając naruszenie gwarantowanego w art. 8 konwencji prawa do prywatności skarżącego, ETPC podkreślił, że inwigilacja, w tym podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, zawsze stanowi poważną ingerencję w życie prywatne osób, które takiej praktyce zostają poddane. Jednocześnie sądowa zgoda i kontrola na prowadzenie inwigilacji nie może być formułowana w sposób, który pozostawia tak wiele miejsca do nadużyć i wątpliwości, jak miało to miejsce w sprawie skarżącego. W szczególności nie powinno się zdarzyć, aby zakres takiej inwigilacji i co najważniejsze – krąg osób nią objętych pozostawały niesprecyzowane. Osoba, wobec której stosuje się inwigilację, musi być jednoznacznie wskazana, nie może być również wątpliwości co do tego, które numery telefonów będą podsłuchiwane i jakie powiązania uzasadniające rozszerzenie inwigilacji łączą osoby dysponujące określonymi numerami. Dlatego też sformułowanie „kontakty”, które zastosowano w decyzji sądowej zezwalającej na podsłuchiwanie dziennikarza A.K., było zbyt szerokie i pozostawiało pole do nadużyć, których ofiarą padł skarżący.