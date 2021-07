Sprawa dotyczyła szkód wyrządzonych rolnikowi przez dzikie zwierzęta w prowadzonych przezeń uprawach. Mężczyzna zgłosił szkodę do burmistrza miasta i gminy, na terenie której były położone zniszczone uprawy. Ten z kolei przekazał sprawę do koła łowieckiego, zgodnie z właściwością (uprawy położone były na terenie obwodu łowieckiego, do którego należało wspomniane koło). Zarządca obwodu łowieckiego nawiązał kontakt z rolnikiem, ale sprawa utknęła w miejscu, bo nie podjęto żadnych działań, by oszacować szkody zgodnie z obowiązkami narzuconymi ustawą – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.). Zgodnie z jej art. 46 dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przez myśliwych przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół powoływany przez wspomnianego dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w którego skład wchodzi także właściciel lub posiadacz gruntów, na których wystąpiła szkoda.