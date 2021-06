Eksperci ZPP przenalizowali rozwiązania funkcjonujące w kilku europejskich krajach i doszli do wniosku, że TA należy ograniczyć wyłącznie do najpoważniejszych zbrodni o charakterze przemocowym. Taka reforma przeprowadzona w latach 70. ubiegłego wieku w Finlandii doprowadziła do czterokrotnego spadku liczby osób tymczasowo aresztowanych.