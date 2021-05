W wyroku z 27 kwietnia 2020 r. trybunał zaważył, że sądy nie wzięły pod uwagę argumentu, że sankcje naruszyły prawo do wolności wyrażania opinii zagwarantowane przez rumuńską konstytucję i przez art. 10 Konwencji. ETPC wskazał następnie, że w celu ustalenia, jakie przepisy miały zastosowanie, sądy krajowe skoncentrowały się na stwierdzeniu, że flagi należy utożsamiać z formą reklamy. Nie wyjaśniły, dlaczego odrzuciły twierdzenia skarżącego, że flagi te nie miały na celu promowania jego działalności, a jedynie wyrażenie własnej tożsamości. ETPC przypomniał, że należy dokonać rozróżnienia między reklamami komercyjnymi a tymi mającymi na celu przyczynienie się do debaty publicznej w sprawach interesu ogólnego. Sądy krajowe, kwalifikując flagi jako materiały reklamowe, nie zbadały ich treści ani nie podały żadnego przykładu działań lub wydarzeń, które miały rzekomo być przez flagi reklamowane. Według sędziów trybunału to sądy krajowe były bardziej kompetentne do interpretowania intencji leżących u podstaw danej wypowiedzi.